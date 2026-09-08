08.09.2026 08:16:38

BSW-Chefin Mohamed Ali: Wenig Gemeinsamkeiten mit AfD

BERLIN (dpa-AFX) - Die BSW-Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali sieht wenig Gemeinsamkeiten ihrer Partei mit der AfD. Man werbe weiterhin für einen "überparteilichen Ministerpräsidenten" in Sachsen-Anhalt, sagte Mohamed Ali dem Radiosender WDR5. Keine Seite habe eine Mehrheit, stelle eine davon den Ministerpräsidenten, "würde das die Gräben in der Gesellschaft noch immer weiter vertiefen".

Zu einer möglichen Zusammenarbeit mit der AfD sagte Ali: "Na ja, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass dann besonders viele unserer Inhalte durchkommen könnten, weil es da doch wenig Gemeinsamkeiten gibt".

Eine Gemeinsamkeit sei aber etwa das Thema Energie. Man wolle in Sachsen-Anhalt eine Bundesratsinitiative für bezahlbare Energie durchsetzen. Ansonsten werde das BSW bei seinem Kurs bleiben und weder Sven Schulze (CDU) noch Ulrich Siegmund (AfD) zum Ministerpräsidenten wählen: "Also wir werden nach der Wahl das tun, was wir vor der Wahl gesagt haben."

Das BSW in Sachsen-Anhalt hatte zugleich die Bereitschaft bekräftigt, sich in einem dritten Wahlgang im Landtag zu enthalten, sollte AfD-Spitzenkandidat Siegmund sich zur Wahl stellen./eub/DP/zb

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