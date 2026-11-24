BERLIN/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Kurz vor dem BSW-Bundesparteitag versucht die Parteispitze, den Richtungsstreit über den Umgang mit der AfD zu entschärfen. "Auf Initiative des Parteivorsitzenden Fabio De Masi gibt es jetzt einen Kompromissvorschlag, der die Debatte hoffentlich befriedet", sagte Parteigründerin Sahra Wagenknecht der Deutschen Presse-Agentur.

"Es ist eigentlich Konsens, dass wir weder eine Koalition mit der AfD wollen noch eine Tolerierung, ebenso wenig wie die Beteiligung an einer Brandmauer-Koalition", fügte sie hinzu. Das solle in den Leitantrag zum Parteitag in Dresden am Wochenende aufgenommen werden. Geplant ist ein Hinweis auf ein Positionspapier der BSW-Grundwertekommission, das aus Wagenknechts Sicht konsensfähig sein könnte. Wagenknecht selbst leitet die Kommission.

Gründungsmitglieder mit Änderungsantrag

Hintergrund des internen Streits ist die parlamentarische Zusammenarbeit von BSW und AfD in Sachsen-Anhalt. Führende BSW-Politiker - darunter etliche Gründungsmitglieder - hatten sich mit einem Änderungsantrag zum Leitantrag zu Wort gemeldet und klare Distanz zur AfD gefordert.

Wagenknecht wies den Vorstoß zurück. "Der Änderungsantrag der Kritiker des Leitantrags würde bedeuten, dass BSW und AfD beispielsweise keine gemeinsamen Anträge mehr stellen könnten", sagte sie. "Die Grundwertekommission dagegen begrüßt gemeinsame Anträge. Wir könnten sonst vorhandene Mehrheiten schlechter nutzen, um BSW-Politik durchzusetzen." Sie argumentierte, die AfD würde eigene Anträge stellen, auf die das BSW keinen Einfluss hätte. "Das würde uns einfach die Hände binden."

Tolerierung nein, Abmachung ja

Trotz der Absage an die Tolerierung einer Minderheitsregierung in Magdeburg hält Wagenknecht schriftliche Abmachungen mit der AfD für möglich. "Schriftliche Vereinbarungen mit der AfD sollte man nicht abstrakt ausschließen", sagte sie. "Es kommt ja darauf an, was drinsteht. Wenn die Vereinbarungen sachbezogen sind und beispielsweise die Umsetzung bestimmter extremer Positionen verhindern, wäre das doch sinnvoll." Ausgeschlossen seien hingegen "Vereinbarungen, mit denen man sich gegenseitig Posten zuschiebt".

Die BSW-Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt, Claudia Wittig, begrüßte den Kompromissvorschlag der Parteispitze und sieht ihren Kurs unterstützt. "Politik in der Sache und sachbezogene Zusammenarbeit mit allen im Parlament: Das ist die Richtschnur des Kompromisses", sagte sie. "Wir sollten vor dem Parteitag Missverständnisse ausräumen und alles ausloten, was den Konflikt befriedet. Die Differenzen sind in Wahrheit viel geringer als manche denken."/vsr/DP/zb