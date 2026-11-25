BERLIN/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Im BSW geht der Streit über die Zusammenarbeit mit der AfD in Magdeburg weiter. Die Befürworter einer klaren Abgrenzung zur Rechtsaußenpartei zeigen sich unzufrieden mit einem Kompromissvorschlag der BSW-Parteispitze, der den Konflikt vor dem Parteitag am Wochenende klären sollte.

"Dass nun ein eigener Vorschlag zur Abgrenzung von der AfD vorliegt, nehmen wir zur Kenntnis", sagte BSW-Gründungsmitglied Sevim Dagdelen der Deutschen Presse-Agentur. "Zugleich bedauern wir, dass ein wirklicher Dialog mit uns Antragstellern bisher verweigert wurde." Es brauche "die Bereitschaft zu einem echten Kompromiss", fügte sie hinzu. "Das BSW muss eigenständig bleiben. Dazu müssen Brandmauern wie auch eine auf Dauer angelegte Zusammenarbeit mit der völkischen AfD ausgeschlossen werden."

Hintergrund ist die parlamentarische Zusammenarbeit von BSW und AfD in Sachsen-Anhalt. Dagdelen und mehrere andere BSW-Gründungsmitglieder hatten mit einem Papier zum Parteitag in Dresden am Freitag und Samstag mehr Distanz zur AfD gefordert. Daraufhin regte Parteichef Fabio De Masi als Kompromiss eine Änderung des Leitantrags an, um auch einer Tolerierung einer AfD-Minderheitsregierung eine Absage zu erteilen. Parteigründerin Sahra Wagenknecht hält schriftliche Vereinbarungen mit der AfD aber auch mit einer solchen Beschlusslage für möglich.

In Sachsen-Anhalt hatte die AfD die Landtagswahl im September mit 43,8 Prozent der Stimmen gewonnen, das BSW erzielte 5,3 Prozent. Beide zusammen haben eine Mehrheit im Landtag. Der BSW-Landesverband will keine Koalition und will auch AfD-Kandidat Ulrich Siegmund nicht zum Regierungschef wählen, aber von Fall zu Fall mit der AfD zusammenarbeiten. Die Parteispitze stützt diesen sogenannten Magdeburger Weg./vsr/DP/zb