BT, Verizon join forces to create US$4 billion international joint venture 

International Aktie

International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50

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29.06.2026 08:54:21

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