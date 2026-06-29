International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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29.06.2026 08:54:21
BT, Verizon join forces to create US$4 billion international joint venture
A chief executive officer-designate has been appointed for the new companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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