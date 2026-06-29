International Business Corporation For Trading and Agencies Aktie
ISIN: EGS550K1C019
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29.06.2026 08:01:05
BT and Verizon to create new international business in $625mn deal
New 50:50 venture will be milestone in UK group’s strategy of refocusing on its domestic operationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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