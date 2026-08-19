BT Brands stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BT Brands hat sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 USD, nach 0,010 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 6,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at