BT Brands veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

BT Brands hat am 17.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BT Brands in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 4,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at