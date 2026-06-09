LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
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09.06.2026 14:47:35
BT Digital Voice switched off our vital phone line
The line is vital for our elderly relative’s care, but after 20 calls BT seems unable to resolve the problemMy elderly aunt, who lives alone, has been unable to receive incoming calls for more than two months after BT switched her analogue service to Digital Voice.Her care is overseen by a rota of relatives who check on her and arrange medical appointments and in-home help. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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