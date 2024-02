BT Group-Aktie: BT Group verdient wie erwartet - Umsatz gestiegen

Der Umsatz vor Sonderposten kletterte in den drei Monaten bis Ende Dezember im Jahresvergleich um drei Prozent auf 5,3 Milliarden britische Pfund (6,3 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um ein Prozent auf gut 2,0 Milliarden Pfund zu. Analysten hatten mit einem Wert in dieser Größenordnung gerechnet.

Die seit diesem Tag amtierende neue Chefin Allison Kirkby sieht den Konzern auf Kurs zu den Jahreszielen. Ihre Aufgabe ist, den Konzern nach einigen schwierigen Jahren zu stabilisieren. Angaben zum Nettogewinn machte BT nicht.

Die Deutsche Telekom ist seit dem Verkauf ihrer britischen Mobilfunkgeschäfte vor einigen Jahren mit gut 12 Prozent Anteil der zweitgrößte Aktionär von BT. Mit rund 24,5 Prozent ist nur der britische Ableger des Telekomkonglomerats Altice vom französischen Milliardär Patrick Drahi größer.

/men/niw/

LONDON (dpa-AFX)