Verizon Aktie

Verizon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

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29.06.2026 08:12:00

BT Group and Verizon to form joint venture, creating a scaled international connectivity platform for multinational customers

BT Group and Verizon have signed an agreement to combine their international operations into a 50:50 joint venture for multinational enterprise clients.Weiter zum vollständigen Artikel bei Verizon Communications Inc.
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