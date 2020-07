BT sieht Kosten für Huawei-Bann im Rahmen der ersten Schätzung

Die dadurch verursachten Kosten könnten in den jenen absorbiert werden, die der Konzern nach dem teilweisen Huawei -Bann im Januar bereits veranschlagt hatte.

Seinerzeit hatte die britische Regierung Huawei erlaubt, an dem schnellen Mobilfunknetz mitzubauen, jedoch nicht in den Kernbereichen. Der Anteil des chinesischen Unternehmens sollte bei 35 Prozent gedeckelt sein. Am Dienstag vollzog die Downing Street dann eine scharfe Kehrtwende und verkündete, Telekom-Netzanbietern sei es künftig untersagt, neue Technik von Huawei zu installieren, überdies müssten sie bereits installierte Geräte zum Betrieb des neuen 5G-Mobilfunknetzes bis spätestens 2027 wieder entfernen.

BT hatte die Kosten für die Implementierung des teilweisen Huawei-Ausschlusses im Januar auf 500 Millionen Pfund Sterling geschätzt. Angesichts der Klarheit über den Zeitplan dürften die nun anfallenden Kosten im Rahmen dieser anfänglichen Schätzung liegen, teilte der Konzern mit.

"Diese Entscheidung hat eindeutig Auswirkungen auf die Logistik und die Kosten für die Kommunikationsanbieter auf dem britischen Markt - wie auch immer, wir glauben, dass wir diese Änderungen aufgrund des vorgegebenen Zeitrahmens ohne Auswirkungen auf die Abdeckung oder die Belastbarkeit unserer bestehenden Netzwerke durchführen können", sagte BR-CEO Philip Jansen.

