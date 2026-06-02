BT Syndicate: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

BT Syndicate gab am 30.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,35 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,020 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 97,10 Prozent auf 0,4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,5 Millionen INR gelegen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,510 INR. Im Vorjahr hatten -0,490 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 87,51 Prozent auf 1,83 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 14,65 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at