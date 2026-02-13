BT Syndicate öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BT Syndicate lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,05 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,020 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BT Syndicate in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 44,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 0,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at