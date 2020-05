BT verhandelt über Anteilsverkauf: Milliardenschwerer Geldregen winkt

Der Konzern BT Group habe in den vergangenen drei Wochen über den Verkauf eines Anteils an seiner Tochter Openreach geführt, berichtete die "Financial Times" (Freitagausgabe) unter Berufung auf Personen mit Kenntnis von den Gesprächen. Der Anteil könnte mit etwa 20 Milliarden britischen Pfund bewertet werden. Unter den Interessenten seien die australische Bank Macquarie und ein Staatsfonds.

LONDON (dpa-AFX)