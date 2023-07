BT wirbt neue Chefin von Telia ab

London (Reuters) - Für die Nachfolge des scheidenden Chefs hat BT die bisherige Vorstandsvorsitzende des schwedischen Wettbewerbers Telia auserkoren.

Allison Kirkby werde das Amt in den kommenden Monaten von Philip Jansen übernehmen, teilte der britische Telekom-Konzern am Montag mit. Dieser werde bis Ende 2024 die Geschäfte übergeben und als Unterstützung zur Verfügung stehen. Jansen will anschließend in den Ruhestand gehen.

Kirkby ist seit 2019 auch Mitglied des BT-Verwaltungsrats und hat in dieser Funktion die Pläne für milliardenschwere Investitionen und den Stellenabbau mitgetragen. "Ich stehe voll und ganz hinter unserer Strategie und freue mich darauf, sie in die nächste Phase ihrer Entwicklung zu führen", sagte sie. Kirkby wird die erste Frau an der Spitze des britischen Ex-Monopolisten. Nach der Übernahme des Chef-Postens bei Telia 2020 hatte Kirkby dort ebenfalls Stellen gestrichen und Geld in den Ausbau des Mobilfunknetzes nach dem 5G-Standard gesteckt. Die schwedische Firma äußerte Bedauern über ihren Abgang.

Parallel zum fallenden europäischen Telekom-Index fielen die Aktien von BT in London um zwei Prozent. Telia-Titel brachen in Stockholm um fast fünf Prozent ein und waren mit 22,53 Kronen so billig wie zuletzt vor 21 Jahren.

(Bericht von Paul Sandle; geschrieben von Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)