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13.08.2026 06:31:29
BTB Real Estate Investment Trust Trust Units informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
BTB Real Estate Investment Trust Trust Units gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
BTB Real Estate Investment Trust Trust Units hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31,9 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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