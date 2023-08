BTB Real Estate Investment Trust Trust Units legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BTB Real Estate Investment Trust Trust Units ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BTB Real Estate Investment Trust Trust Units die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,125 CAD, nach 0,215 CAD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 31,7 Millionen CAD gegenüber 29,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at