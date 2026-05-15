BTB Real Estate Investment Trust Trust Units: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

BTB Real Estate Investment Trust Trust Units hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,09 CAD. Im Vorjahresquartal hatte BTB Real Estate Investment Trust Trust Units ebenfalls ein EPS von 0,090 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,0 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 7,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at