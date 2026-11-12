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12.11.2026 06:31:28
BTB Real Estate Investment Trust Trust Units stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BTB Real Estate Investment Trust Trust Units ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BTB Real Estate Investment Trust Trust Units die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 CAD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 32,9 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 31,5 Millionen CAD.
Redaktion finanzen.at
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