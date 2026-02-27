BTB Real Estate Investment Trust Trust Units zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BTB Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

BTB Real Estate Investment Trust Trust Units hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21,30 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,3 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,250 CAD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,440 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat BTB Real Estate Investment Trust Trust Units in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 130,14 Millionen CAD im Vergleich zu 130,03 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at