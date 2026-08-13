BTCS Spolka Akcyjna Bearer legte Quartalsergebnis vor

BTCS Spolka Akcyjna Bearer hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,150 PLN erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 210,0 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,2 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 0,4 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at