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21.08.2026 06:31:29
BTCS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
BTCS hat am 19.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,70 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.
BTCS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,5 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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