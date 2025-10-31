|
BTG Hotels (Group): Bilanzvorlage zum letzten Quartal
BTG Hotels (Group) präsentierte in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BTG Hotels (Group) ein EPS von 0,330 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,12 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,16 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,318 CNY erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 2,15 Milliarden CNY belaufen hatte.
