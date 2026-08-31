BTG Hotels (Group) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BTG Hotels (Group) hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,24 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,230 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,89 Prozent auf 1,80 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,90 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at