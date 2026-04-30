BTG Hotels (Group): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

BTG Hotels (Group) hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,15 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BTG Hotels (Group) 0,130 CNY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat BTG Hotels (Group) 1,78 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,77 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,115 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1,76 Milliarden CNY umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at