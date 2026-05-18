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18.05.2026 06:31:29
BTM,Inc Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
BTM,Inc Registered hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,05 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -2,130 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,04 Prozent auf 1,65 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 23,25 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 22,14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 18,34 Prozent auf 6,04 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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