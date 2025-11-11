BTQ Technologies Aktie
WKN DE: A3D4V9 / ISIN: CA0558691014
|
11.11.2025 14:01:45
BTQ Technologies Buys Minority Stake In Qperfect SA For About EUR 2 Mln
(RTTNews) - BTQ Technologies Corp. (BTQ), Tuesday announced a strategic investment of approximately 2 million euros for a minority stake in Qperfect SA, a neutral atom quantum computing company based in Strasbourg, France.
Also, the company has exercised its option to acquire all outstanding securities of QPerfect, elevating BTQ's position from a post-quantum security specialist to a fully integrated quantum technology company.
The deal is expected to strengthen BTQ's pipeline of talent, partnerships, and validations, while QPerfect's licensing model and active deployments with top hardware groups provide immediate commercial traction.
The closing of the acquisition is expected to occur by the end of 2025.
In the pre-market hours, BTQ is trading at $7.10, up 2.16 percent on the Nasdaq.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BTQ Technologies Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu BTQ Technologies Corp Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|BTQ Technologies Corp Registered Shs
|6,10
|0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX am Dienstag in Grün -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag etwas fester. Der Der US-Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich in verschiedene Richtungen.