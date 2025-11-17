BTQ Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BTQ Technologies lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at