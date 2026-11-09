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09.11.2026 06:31:29
BTS Group A B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
BTS Group A B hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 2,12 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BTS Group A B 0,690 SEK je Aktie verdient.
BTS Group A B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 716,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 625,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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