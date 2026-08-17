BTS Group A B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BTS Group A B veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BTS Group A B ein EPS von 2,03 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 720,6 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 767,4 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at