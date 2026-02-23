BTS Group A B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BTS Group A B hat am 20.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,84 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,30 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 709,7 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 10,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 796,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,89 SEK, nach 19,93 SEK im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat BTS Group A B im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 3,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,70 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,80 Milliarden SEK im Vorjahr.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 9,68 SEK je Aktie sowie einem Umsatz von 2,71 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at