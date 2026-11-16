BTS Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BTS Group präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 THB gegenüber 0,010 THB im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 6,18 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,71 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at