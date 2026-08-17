BTS Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BTS Group ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BTS Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

BTS Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 THB je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,29 Prozent auf 6,02 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,72 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at