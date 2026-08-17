BTS Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BTS Group stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 THB vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 THB erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,02 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BTS Group einen Umsatz von 5,72 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at