BTS Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BTS Group äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 THB vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 THB erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,18 Milliarden THB – ein Plus von 8,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BTS Group 5,71 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at