BTS Group präsentierte Quartalsergebnisse

BTS Group hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

BTS Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,06 THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 THB je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,18 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,71 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at