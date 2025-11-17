BTS Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

BTS Group hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 THB beziffert, während im Vorjahresquartal -0,030 THB je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,70 Prozent auf 5,71 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,97 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at