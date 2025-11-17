BTS Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BTS Group hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BTS Group -0,090 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 54,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 114,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 176,7 Millionen USD ausgewiesen.

