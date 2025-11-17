BTS Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

BTS Group hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,01 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BTS Group noch ein Gewinn pro Aktie von -0,030 THB in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat BTS Group 5,71 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,97 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

