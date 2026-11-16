BTS Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

BTS Group hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,18 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BTS Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 185,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 176,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at