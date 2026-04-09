WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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09.04.2026 16:15:20
BTS kicks off massive 'Arirang' reunion world tour
K-Pop's biggest act is hitting the road with a new album and concert dates in 34 cities across the world. Over 40,000 fans packed into Goyang stadium near Seoul to watch the first show.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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