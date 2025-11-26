BTV-Aktie: Bank meldet Gewinnrückgang - Bilanzsumme und Kundengelder steigen weiter

Die Bank für Tirol und Vorarlberg verzeichnet zwar einen deutlichen Gewinnrückgang, zeigt aber bei Bilanzsumme und Kundengeldern starke Zuwächse.

Die zur 3-Banken-Gruppe gehörende Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV) hat in den ersten drei Quartalen des aktuellen Geschäftsjahres (Stichtag: 30. September) ein Minus beim Gewinn im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen müssen. Der Periodenüberschuss vor Steuern sank um 71,5 Mio. Euro auf 166,2 Mio. Euro, teilte die Bank am Mittwoch mit. Das Eigenkapital kletterte hingegen um 152 Mio. Euro auf rund 2,6 Mrd. Euro.

Zulegen konnte die Bank auch bei der Bilanzsumme: Diese belief sich auf etwa 15,5 Mrd. Euro, ein Plus von 774 Mio. Euro. Die Kundengelder indes hätten im Jahresvergleich um 1,8 Mrd. Euro erstmals auf über 21 Mrd. Euro gesteigert werden können. Zudem lagen Kundenforderungen laut Bank erstmals über 9 Mrd. Euro.

Man habe im dritten Quartal "trotz herausfordernder Rahmenbedingungen" in allen relevanten Segmenten und mit Marktanteilsgewinnen überzeugt, erklärte die Bank-Spitze. Der Rückgang beim Periodenüberschuss vor Steuern sei "keine Überraschung und fiel erfreulicherweise geringer als erwartet aus", meinte Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher. Grund dafür seien Sondereffekte aus dem letzten Jahr, zu erwartende geringere Zinserträge und ein etwas höheres Risiko.

ede/bel

APA