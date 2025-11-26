Bank fuer Tirol und Vorarlberg Aktie

Bank fuer Tirol und Vorarlberg für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 62550 / ISIN: AT0000625504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Gemischte Zahlen 26.11.2025 12:54:00

BTV-Aktie: Bank meldet Gewinnrückgang - Bilanzsumme und Kundengelder steigen weiter

BTV-Aktie: Bank meldet Gewinnrückgang - Bilanzsumme und Kundengelder steigen weiter

Die Bank für Tirol und Vorarlberg verzeichnet zwar einen deutlichen Gewinnrückgang, zeigt aber bei Bilanzsumme und Kundengeldern starke Zuwächse.

Die zur 3-Banken-Gruppe gehörende Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV) hat in den ersten drei Quartalen des aktuellen Geschäftsjahres (Stichtag: 30. September) ein Minus beim Gewinn im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen müssen. Der Periodenüberschuss vor Steuern sank um 71,5 Mio. Euro auf 166,2 Mio. Euro, teilte die Bank am Mittwoch mit. Das Eigenkapital kletterte hingegen um 152 Mio. Euro auf rund 2,6 Mrd. Euro.

Zulegen konnte die Bank auch bei der Bilanzsumme: Diese belief sich auf etwa 15,5 Mrd. Euro, ein Plus von 774 Mio. Euro. Die Kundengelder indes hätten im Jahresvergleich um 1,8 Mrd. Euro erstmals auf über 21 Mrd. Euro gesteigert werden können. Zudem lagen Kundenforderungen laut Bank erstmals über 9 Mrd. Euro.

Man habe im dritten Quartal "trotz herausfordernder Rahmenbedingungen" in allen relevanten Segmenten und mit Marktanteilsgewinnen überzeugt, erklärte die Bank-Spitze. Der Rückgang beim Periodenüberschuss vor Steuern sei "keine Überraschung und fiel erfreulicherweise geringer als erwartet aus", meinte Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher. Grund dafür seien Sondereffekte aus dem letzten Jahr, zu erwartende geringere Zinserträge und ein etwas höheres Risiko.

ede/bel

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BTV-Aktie: Verbucht im ersten Halbjahr niedrigeren Gewinn
BTV-Aktie: Deutlich geringerer Gewinn m ersten Quartal
Erste Group Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition von vor 10 Jahren abgeworfen

Bildquelle: CL / finanzen.net,BTV

Nachrichten zu Bank fuer Tirol und Vorarlberg AGmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Bank fuer Tirol und Vorarlberg AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bank fuer Tirol und Vorarlberg AG 65,00 0,00% Bank fuer Tirol und Vorarlberg AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:52 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX wenig bewegt -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Mittwoch seitwärts. Asiens wichtigste Börsen verbuchten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen