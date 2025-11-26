Bank fuer Tirol und Vorarlberg Aktie
WKN: 62550 / ISIN: AT0000625504
|Gemischte Zahlen
|
26.11.2025 12:54:00
BTV-Aktie: Bank meldet Gewinnrückgang - Bilanzsumme und Kundengelder steigen weiter
Zulegen konnte die Bank auch bei der Bilanzsumme: Diese belief sich auf etwa 15,5 Mrd. Euro, ein Plus von 774 Mio. Euro. Die Kundengelder indes hätten im Jahresvergleich um 1,8 Mrd. Euro erstmals auf über 21 Mrd. Euro gesteigert werden können. Zudem lagen Kundenforderungen laut Bank erstmals über 9 Mrd. Euro.
Man habe im dritten Quartal "trotz herausfordernder Rahmenbedingungen" in allen relevanten Segmenten und mit Marktanteilsgewinnen überzeugt, erklärte die Bank-Spitze. Der Rückgang beim Periodenüberschuss vor Steuern sei "keine Überraschung und fiel erfreulicherweise geringer als erwartet aus", meinte Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher. Grund dafür seien Sondereffekte aus dem letzten Jahr, zu erwartende geringere Zinserträge und ein etwas höheres Risiko.
ede/bel
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Bank fuer Tirol und Vorarlberg AGmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Bank fuer Tirol und Vorarlberg AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Bank fuer Tirol und Vorarlberg AG
|65,00
|0,00%