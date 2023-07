BTV-Aktie: BTV meldet Gründung von Mitarbeiterbeteiligungsprivatstiftung

Die Stiftung wurde mit 15 Mio. Euro dotiert, teilte das Institut am Donnerstag mit. Dieser Betrag war bereits in BTV Aktien investiert worden, hieß es. Mit dem Aktienpaket verstärke die Stiftung das Syndikat der Kernaktionäre der BTV und leistet damit einen Beitrag zum Erhalt der Eigenständigkeit der Bank, so die Verantwortlichen.

Die Stiftung ermögliche es, den Mitarbeitern BTV-Aktien in einem bestimmten Ausmaß steuer- und abgabenbefreit zuzuwenden. Die Aktien werden laut BTV bis zum Antritt der gesetzlichen Alterspension von der Stiftung für die Mitarbeiter treuhändig verwaltet und verwahrt. Danach können die Beschäftigten entweder über die Aktien frei verfügen oder erhalten diese von der Stiftung zum aktuellen Börsenkurs abgelöst. Mit dem Schritt wolle man das "Thema Unternehmertum in der BTV" weiter stärken und "unserer Wertschätzung und Bedeutung" der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Ausdruck bringen", erklärte Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher.

