BTV-Aktie: BTV steigerte im ersten Quartal Gewinn

Die BTV erzielte mit einem Periodenüberschuss vor Steuern in Höhe von 88,1 Mio. Euro ein Plus von 0,6 Mio. Euro (2023: 87,5 Mio. Euro). Die Bank legte zudem bei der Bilanzsumme zu, diese lag nunmehr bei 15,5 Mrd. Euro (2023: 14,07 Mrd. Euro), hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

Bei den betreuten Kundengeldern war das Plus deutlicher, schließlich wurde mit 19,3 Mrd. Euro (2023: 17,1 Mrd. Euro) bilanziert. Die Kundenforderungen stiegen ebenso um 111 Mio. Euro auf 8,6 Mrd. Euro an (2023: 8,5 Mrd. Euro). Das Eigenkapital betrug nach dem ersten Quartal 2,4 Mrd. Euro (2023: 2,2 Mrd. Euro).

(APA)