BTV-Aktie: Gewinn in 2022 kräftig gesteigert

Sie erreichte ein Konzernjahresergebnis vor Steuern in Höhe von 104,4 Mio. Euro, wie die Bank am Dienstag bekanntgab. Gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr 2021 entspricht das einem Plus von 11,9 Mio. Euro. Das Eigenkapital stieg um 10,3 Prozent auf 2,1 Mrd. Euro. Die Bilanzsumme verringerte sich um 1,2 Prozent auf 14,1 Mrd. Euro.

Die Kundeinlagen erhöhten sich um 349 Mio. Euro auf 9,7 Mrd. Euro. Die Forderungen an Kunden weiteten sich gegenüber dem Jahr davor um 371 Mio. auf 8,5 Mrd. Euro aus.

"Der Krieg in der Ukraine, die Inflation, die steigenden Kreditzinsen, Energiekrise und mangelnde Rohstoffverfügbarkeit sind ein sehr anspruchsvolles Umfeld", resümierte BTV-Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher. Der Vorstand wird den Aktionärinnen und Aktionären bei der Hauptversammlung die Erhöhung der Dividende auf 0,33 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022 vorschlagen. Für das Jahr 2021 waren 0,30 Euro ausgeschüttet worden.

uns/ede/kre

APA