BTV-Aktie gewinnt: BTV-Vorstand erhöht Dividende auf Vor-Corona-Niveau

Dieser Beschluss erfolge "aufgrund der erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung", hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. Damit erfolge eine Rückkehr auf das Niveau vor Beginn der Coronapandemie. Im Geschäftsjahr 2020 hatte die Dividende 0,12 Euro je Aktie ausgemacht.

Sollte der Aufsichtsrat in einer Sitzung am 31. März zustimmen sowie die Aktionäre dies im Rahmen einer BTV-Hauptversammlung am 11. Mai genehmigen, würde sich die Gesamtausschüttung an die Aktionäre auf rund 10,2 Mio. Euro belaufen. Der Geschäftsbericht der Bank für das Geschäftsjahr 2021 wird übrigens am 7. April 2022 veröffentlicht.

BTV-Aktien gewinnen in Wien zeitweise 0,66 Prozent auf 30,60 Euro.

ede/uns/sp

(APA)