Bank fuer Tirol und Vorarlberg vz. Aktie

Bank fuer Tirol und Vorarlberg vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 62553 / ISIN: AT0000625538

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Zahlen 26.03.2026 16:24:00

BTV-Aktie leichter: Neuer Name und Gewinnminus im Jahr 2025

BTV-Aktie leichter: Neuer Name und Gewinnminus im Jahr 2025

Die zur Drei-Banken-Gruppe gehörende Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV) hat sich mit "BTV Vier Länder Bank AG" einerseits offiziell einen neuen Namen gegeben und zudem die Bilanz für das Jahr 2025 vorgelegt.

Demnach verzeichnete die BTV ein Gewinnminus. Der Jahresüberschuss nach Steuern sank auf 157,7 Mio. Euro (2024: 223,7 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss vor Steuern betrug 183,2 Mio. Euro und lag damit 81,7 Mio. Euro unter dem Vorjahresvergleich.

Die Bank sprach trotzdem von einer "erfreulichen Entwicklung", der Jahresabschluss lag "deutlich über dem Budget". Der Rückgang sei indes erwartet worden und wurde auf "sinkende Zinserträge und Sondereffekte aus dem Jahr 2024" zurückgeführt. Bei den weiteren Kennzahlen stand indes durchwegs ein Plus. So stiegen die betreuten Kundengelder um 1,63 Mrd. Euro auf knapp 22 Mrd. Euro. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 522 Mio. Euro auf 15,9 Mrd. Euro. Beim Eigenkapital wurde ein Plus von 152 Mio. Euro auf 2,64 Mrd. Euro verzeichnet.

Darüber hinaus teilte die Bank mit, dass Silvia Vicente seit Jahresbeginn Vorstandsmitglied der BTV ist. Sie ist bereits seit 2000 in dem Institut tätig. "Ich bin überzeugt, dass sie mit ihrer ausgewiesenen Expertise einen wichtigen Beitrag in der Kundenbetreuung leisten wird", sagte Gerhard Burtscher, Vorstandsvorsitzender der BTV. Die Umbenennung der Bank im Jahr 2025 sei zudem ein "wichtiger Meilenstein, um dem Fokus auf die vier Kernmärkte Rechnung zu tragen", hieß es. Bereits seit 2011 wurde der neue Name im Logo verwendet, die offizielle Umbenennung erfolgte aber erst im Vorjahr. Die BTV ist in Österreich, Südtirol, Deutschland und der Schweiz aktiv.

Im Wiener Handel verliert die BTV-Aktie zeitweise 0,71 Prozent auf 69 Euro.

uns/fel

APA

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Bildquelle: CL / finanzen.net,BTV

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