Bank fuer Tirol und Vorarlberg vz. Aktie
WKN: 62553 / ISIN: AT0000625538
|Wie erwartet
27.08.2025 13:57:00
BTV-Aktie: Verbucht im ersten Halbjahr niedrigeren Gewinn
Der Rückgang sei erwartet worden, da das Ergebnis im Vorjahr "durch Sondereffekte beeinflusst" worden sei, wurde Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher in einer Aussendung zitiert. Das Ergebnis sei jedenfalls erfreulicherweise "über Budget ausgefallen". Insgesamt zeigte sich Burtscher mit der operativen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr "sehr zufrieden".
So meldete die BTV eine deutliche Steigerung des Eigenkapitals um 151 Mio. Euro auf 2,6 Mrd. Euro (Vorjahresperiode: 2,4 Mrd. Euro) - der bisher höchste Wert in der 121-jährigen Unternehmensgeschichte, hieß es. Die betreuten Kundengelder seien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 1 Mrd. Euro auf 20,3 Mrd. Euro gestiegen. Ebenfalls gestiegen seien die Kundenforderungen - um 264 Mio. Euro auf knapp 9 Mrd. Euro. Die Bilanzsumme lag demnach stabil bei 15,1 Mrd. Euro (Vorjahresperiode: 14,8 Mrd. Euro).
