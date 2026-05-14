Bank fuer Tirol und Vorarlberg vz. Aktie
WKN: 62553 / ISIN: AT0000625538
|Eigenkapital gestiegen
|
14.05.2026 09:35:00
BTV meldet Gewinnwachstum zum Jahresauftakt
Die BTV fuhr einen Periodenüberschuss vor Steuern in Höhe von 75,5 Mio. Euro (2025: 70,1 Mio. Euro) ein und legte damit um 5,4 Mio. Euro zu. Die Bilanzsumme stieg indes von 15,3 Mio. Euro auf 16,4 Mio. Euro, teilte das Institut am Mittwoch mit.
Gesteigert werden konnten auch die betreuten Kundengelder sowie das Eigenkapital: Erstere deutlich von 20,3 Mrd. Euro auf 22,4 Mrd. Euro, zweiteres von 2,5 Mrd. Euro auf 2,7 Mrd. Euro
APA
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Bildquelle: CL / finanzen.net,BTV
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