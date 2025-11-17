Bucharest Stock Exchange vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bucharest Stock Exchange lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,61 RON je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bucharest Stock Exchange noch ein Gewinn pro Aktie von 0,280 RON in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,9 Millionen RON generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,1 Millionen RON ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at